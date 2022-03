Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ζοσέ Μουρίνιο με τη μέχρι στιγμής παρουσία του στη Ρόμα και οι «τζιαλορόσι» αναμένεται να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του από την Πόρτο, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Aπόλυτα ικανοποιημένος είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο και οι άνθρωποι της Ρόμα από τη μέχρι στιγμής παρουσία του Σέρτζιο Ολιβέιρα στο «Ολίμπικο». Οι Ρωμαίοι στις 12 Ιανουαρίου απέκτησαν τον 29χρονο διεθνή Πορτογάλο χαφ από την Πόρτο με τη μορφή δανεισμού και μέχρι στιγμής μετράει έντεκα εμφανίσεις, εκ των οποίων οι δέκα στη βασική ενδεκάδα, έχει σκοράρει τρεις φορές και έχει μοιράσει μια ασίστ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία οι «τζιαλορόσι» έχουν αποφασίσει να ενεργοποιήσουν την ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ οψιόν αγοράς του από τους «Δράκους», ενώ τα έχουν βρει με την πλευρά του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ για συμβόλαιο έως το 2025. Για την επικύρωση του «deal» απομένει ένα ραντεβού με τον ατζέντη του παίκτη, Ζόρζε Μέντες, το οποίο αναμένεται να γίνει στις αρχές Απριλίου.

