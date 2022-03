Ιμπραΐμοβιτς: «Η Χρυσή Μπάλα είναι πολιτικό βραβείο, θέλουν τον κύριο τέλειο»

«Φαρμακερή» ατάκα από τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος έκανε λόγο για ατζέντα στα βραβεία της Χρυσής Μπάλας που καθορίζει κάθε φορά τον νικητή.

Το μόνο σίγουρο είναι πως έχει το θάρρος της γνώμης του και δεν φοβάται να προκαλεί! Είτε την ποδοσφαιρική κοινότητα με τις... χαρισματικές - αν μη τι άλλο - ατάκες του, είτε και ολόκληρους θεσμούς με φαρμακερά λόγια που άλλοι στη θέση του θα δίσταζαν να επικοινωνήσουν.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ωστόσο αποτελεί ιδιαίτερη φιγούρα στον κόσμο του αθλητισμού και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο για να τραβάει την προσοχή. Αυτή τη φορά στο «στόχαστρο» του 40χρονου αειθαλή σέντερ φορ βρέθηκε η Χρυσή Μπάλα, αλλά και όλα τα αντίστοιχα βραβεία που απονέμονται στους καλύτερους του ποδοσφαίρου.

Για τον Σουηδό ωστόσο τέτοιου είδους διακρίσεις έχουν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, αφού οι αρμόδιοι δεν πρόκειται να βραβεύσουν ποτέ όσους αμφισβητούν καταστάσεις και δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν το προνόμιο του δημόσιου βήματος.

«Αυτά είναι πολιτικά βραβεία. Θέλουν τον ''κύριο τέλειο''. Αν μιλάς και λες τι πιστεύεις, δεν μπορείς να τα αποκτήσεις. Είναι εύκολο να τα δίνεις στο καλό παιδί» ήταν τα επικριτικά λόγια του αστέρα της Μίλαν.

