Παίκτης της Ρόμα θα είναι από τη νέα σεζόν ο 22χρονος Σέρβος γκολκίπερ, Μιλέ Σβιλάρ, ο οποίος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από τη Μπενφίκα.

Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία, με τον νεαρό τερματοφύλακα να περνάει με επιτυχία τα ιατρικά και να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Το όνομα του Σέρβου κίπερ προέκυψε έπειτα από προσωπική εισήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος τον ξεχώρισε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά και για την προοπτική να αναδειχθεί στο κορυφαίο επίπεδο σε βάθος χρόνου.

Η φετινή σεζόν πάντως δεν κύλησε ιδανικά για τον Σβιλάρ, καθώς δεν βρήκε τις ευκαιρίες που αναζητούσε στην Πορτογαλία και κατέγραψε μόλις 13 συμμετοχές με τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα.

Benfica goalkeeer Mile Svilar has completed his medical as new AS Roma player. Contract signed until June 2027, José Mourinho wanted him. 📑🟡🔴 #ASRoma



He’s gonna leave Benfica in order to join Roma as free agent in June.