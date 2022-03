Μόλις πριν έναν μήνα, βρισκόταν στην 8η κατηγορία, μακριά από παραμυθένιες ποδοσφαιρικές σκέψεις. Ένας πρόσφυγας που αναζητούσε άσυλο. Τώρα, ο Μουσταφά Σισέ είναι σκόρερ στην Serie A κάνοντας μάλιστα ντεμπούτο στην κατηγορία!

O 18χρονος ποδοσφαιριστής της Αταλάντα ήταν εκείνος που έκρινε το ματς απέναντι στην Μπολόνια διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 στο «Ρενάτο Νταλ' Άρα», το βράδυ της Κυριακής.

Μάλιστα, πέρασε στο ματς στο 65ο λεπτό αντί του Μουριέλ και σκόραρε στο 82' για να χαρίσει όλους τους βαθμούς από την αναμέτρηση στην ομάδα του Γκασπερίνι.

Ο νεαρός επιθετικός από τη Γουϊνέα, πριν από έναν μήνα, δεν θα μπορούσε καν να σκεφτεί ότι θα έπαιζε στην Serie A. Όχι, τουλάχιστον, τόσο άμεσα. Κι όμως, ακόμα κι αν το σενάριο αυτό θα ήταν ένα καλογραμμένο σενάριο ταινίας, ο Μουσταφά Σισέ το έζησε...

Ο Μουσταφά Σισέ μέχρι και πριν από έναν μήνα, ανήκε στην Asd Rinascita Refugees. Πρόκειται για ομάδα που βρίσκεται στην 8η κατηγορία του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Και φυσικά πρόκειται για ομάδα προσφύγων που αναζητούν άσυλο στην Ιταλία.

Εκεί βρέθηκε ο Μουσταφά Σισέ και έπαιζε ποδόσφαιρο, σε ένα σύνολο όπου ναι μεν η μπάλα και το γήπεδο πρόσφεραν την απόλυτη ελευθερία στους παίκτες, ωστόσο, όπως είναι προφανές και λογικό, η δράση της ASD Rinascita Refugees ξεπερνά τα σύνορα του αθλητισμού.

Ειδικά σε μια χώρα, το ποδόσφαιρο της οποίας έχει να επιδείξει περιστατικά ρατσισμού – όπως φυσικά συμβαίνει και στην Αγγλία και σε πολλά άλλα πρωταθλήματα – με τους μαύρους ποδοσφαιριστές να γίνονται στόχοι των ανεγκέφαλων, ο Σισέ δίχως να το καταλαβαίνει, ζούσε την έναρξη του δικού του παραμυθιού. Αυτός, ήταν ο πρόλογος...

Four weeks ago, 18-year-old Moustapha Cisse was playing for a refugee team in the eighth tier of Italian football. Tonight, he scored the winner for Atalanta on his Serie A debut ❤️ pic.twitter.com/OXK90JCkS8

Moustapha Cissé made his Serie A debut tonight, scoring in a 1-0 win for @Atalanta_BC.



He was signed by the youth academy last month, spotted playing for ASD Rinascita Refugees, a club of foreign players seeking asylum in Italy, who play in the 8th tier.



What a story. pic.twitter.com/l37sozz4v5