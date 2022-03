Η Γιουβέντους κινητοποιήθηκε και έστειλε πούλμαν στα σύνορα της Ουγγαρίας για να πάρει Ουκρανούς πρόσφυγες και να τους μεταφέρει με ασφάλεια στην Ιταλία ώστε να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.

Μετά τη Μίλαν που διέθεσε 60.000 ευρώ προς βοήθεια των Ουκρανών οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ρώσοι, οι «μπιανκονέρι» προσπάθησαν κι εκείνοι ν' απαλύνουν τον πόνο ορισμένων εξ αυτούς που έφυγαν από τα σπίτια τους και... την ζωή τους αναγκαστικά.

Έτσι, ο σύλλογος του Τορίνο έστειλε πούλμαν στα σύνορα της Ουγγαρίας και 80 πρόσφυγες επιβιβάστηκαν για να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Ιταλία, όπου πλέον θα προσπαθήσουν να κάνουν μια νέα αρχή μακριά από την πατρίδα τους και μακριά από τον εφιάλτη του πολέμου.

The departure from Zahony, on the border between Hungary and Ukraine.



