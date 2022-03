Aμερικάνικο fund με ονομασία «Sixth Street» ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ο οποίος ζητάει τουλάχιστον 780 εκατομμύρια ευρώ.

Εξελίξεις στα διοικητικά της Νάπολι προανήγγειλε η «Gazzetta dello Sport». Σύμφωνα με πληροφορίες των Ιταλών το αμερικάνικο fund με ονομασία «Sixth Street» ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις για την αγορά των «παρτενοπέι», ενώ υπάρχει και πλάνο για κατασκευή νέου γηπέδου. O διακεκριμένος Ιταλός παραγωγός ταινιών και ιδιοκτήτης της εταιρείας, «Filmauro», έχει συνεργαστεί με Αμερικανούς σκηνοθέτες στο παρελθόν και κάπως έτσι έχει προκύψει κοινό σημείο παφής ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο ισχυρός άνδρας των Ναπολιτάνων δεν θα είναι εύκολος διαπραγματευτείς και έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως για να συζητήσει το ενδεχόμενο να παραχώρησει το κλαμπ θα πρέπει η πρόταση να φτάνει τουλάχιστον τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Η Νάπολι τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε μεγάλα «ανοίγματα», τα οποία δεν έχουν καλυφτεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή με πωλήσεις, κάτι που σημαίνει πως ο Ντε Λαουρέντις θα πρέπει το ερχόμενο καλοκαίρι να βρει οικονομικές λύσεις.

An American fund named Sixth Street is ready to make an offer to buy Napoli with plans to build a new stadium.



De Laurentiis hasn’t decided if he wants to sell the club yet or not but he would want at least €700M.



