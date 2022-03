Ο Ολιβιέ Ζιρού αιμορραγούσε έντονα από ένα άσχημο κόψιμο στο πόδι του, μετά το φάουλ που του έκανε ο Καλιντού Κουλιμπαλί.

Η Μίλαν ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι με τη Νάπολι, επικρατώντας με 1-0 χάρη στο γκολ του ήρωα Ολιβιέ Ζιρού. Ο Γάλλος επιθετικός ήταν γι' ακόμη ένα ματς πρωταγωνιστής των «ροσονέρι» αποδεικνύοντας ότι είναι ο άνθρωπος για τα δύσκολα και τα μεγάλα ματς το τελευταίο διάστημα.

Παρ' όλα αυτά ο αγώνας δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολιβιέ Ζιρού, καθώς στο 24' είχε μια άτυχη στιγμή με τον Κουλιμπαλί. Ο Σενεγαλέζος στόπερ των «παρτενοπέι» πήγε απρόσεκτα κατά πάνω του και τον βρήκε χαμηλά στο πόδι, αφήνοντας του μια τεράστια πληγή.

Οπως δημοσίευσε στα social media ο Ζιρού, η πληγή στο πόδι του ήταν μεγάλη αλλά όχι ιδιαίτερα ανησυχητική καθώς συνέχισε κανονικά να αγωνίζεται.

24’ Koulibaly gets all 14 studs on Girouds ankle. Stays on and plays through it



39’ Clatters Ospina challenging the ball



49’ Elite positioning to make 1-0 to Milan



GIROUD IS A WARRIOR ⚔️ pic.twitter.com/YjkoVQk78g