Τεράστια ανάγκη είχε ο Λαουτάρο Μαρτίνες το χατ-τρικ που πέτυχε απέναντι στην Σαλερνιτάνα, βάζοντας τέλος σε ένα κάκιστο σερί αγώνων όπου είχε μηδαμινή συμμετοχή ως απειλή για την αντίπαλη εστία.

Ο Αργεντινός επιθετικός βρήκε πρόσφορο έδαφος για να πραγματοποιήσει το ξέσπασμά του και να οδηγήσει την Ίντερ στο 5-0 επί της Σαλερνιτάτα το βράδυ της Παρασκευής.

Το χατ-τρικ του ήρθε σε διάστημα 56 αγωνιστικών λεπτών, σε ένα παιχνίδι κατά το οποίο έφτασε και σε διψήφιο αριθμό τελικών μπροστά από την εστία!

Οι 10 προσπάθειές του, είχαν ως αποτέλεσμα τα τρία γκολ, έπειτα από 10 στείρα ματς. Σε αυτά τα 10 παιχνίδια όπου είχε μείνει άσφαιρος, είχε συνολικά 14 τελικές μόνο!

Lautaro in his last 11 games:



Vs ATA: 0 shots=0 goals

Vs EMP: 2 shots=0 g

Vs VEN: 2 shots = 0 g

Vs MIL: 3 shots = 0 g

Vs ROM: 1 shot = 0 g

Vs NAP: 0 shots = 0 g

Vs LIV: 1 shots = 0 g

Vs SAS: 2 shots = 0 g

Vs GEN: 3 shots = 0 g

Vs MIL 0 shots = 0 g

Vs SAL 10 shots = ⚽️⚽️⚽️