Η Νάπολι ανακοίνωσε ότι στο ντέρμπι με τη Μίλαν θα χρησιμοποιήσει τη νέα της συλλεκτική φανέλα στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ντέρμπι τίτλου στον ιταλικό Νότο. Ναπολιτάνοι και Μιλανέζοι κοντράρονται στην απόλυτη μάχη της 28ης αγωνιστικής της Serie A, με τις δύο ομάδες να έχουν στόχο το τρίποντο προκειμένου να πάρουν προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Οι «παρτενοπέι» ανακοίνωσαν ότι για το ντέρμπι με τους «ροσονέρι» την Κυριακή (06/03, 21:45) θα φορέσουν μία συλλεκτική φανέλα που θα αποτίει φόρο τιμής στον «Θεό του ποδοσφαίρου», Ντιέγκο Μαραντόνα.

«Η Νάπολι παρουσιάζει την τελευταία φανέλα της σεζόν αφιερωμένη στον Μύθο, μια ειδική έκδοση, για να αποτίσουμε και πάλι φόρο τιμής στον ΘΕΟ, που θα φορεθεί με αφορμή τον αγώνα Νάπολι-Μίλαν», ανέφερε η Νάπολι σε ανακοίνωσή της.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η μοναδική συλλεκτική φανέλα που έχει κυκλοφορήσει η Νάπολι μιας και στα μέσα της σεζόν, έχει φορέσει ακόμη τρεις ως φόρο τιμής στον Μαραντόνα. Αξιο αναφοράς ωστόσο είναι το γεγονός ότι θα κυκλοφορήσουν 1926 κομμάτια από τη νέα συλλεκτική φανέλα, με την τιμή να ανέρχεται στα 150 ευρώ, ενώ μέρος των κερδών θα διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς.

The special-edition Maradona game shirt is out now! 😍

👇

💙 #ForzaNapoliSempre