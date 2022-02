Η Νάπολι θα κυκλοφορεί με πούλμαν... αφιερωμένο στον μεγάλο, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, έπειτα από το νέο σχέδιο που κοσμεί πλέον το όχημα της ομάδας και παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης!

Η δεύτερη αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για το Europa League στην ιταλική πόλη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους Ναπολιτάνους.

Πρόκειται για τις δύο ομάδες όπου ο Μαραντόνα μεγαλούργησε και φυσικά οι «παρτενοπέι» θέλουν με την κάθε ευκαιρία να τιμούν τη μνήμη του «Ντιεγκίτο» που άφησε την τελευταία του πνοή τον Νοέμβρη του 2020.

Το πούλμαν της ομάδας, πλέον, κοσμείται από σχέδια με τη μορφή του Αργεντινού «Θεού» και η Νάπολι το παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης, παραμονή της επίσκεψης των «μπλαουγκράνα» στο στάδιο «Ντιέγκο Μαραντόνα».

