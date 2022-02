Σάλος έχει προκληθεί στην Ιταλία, για την άσεμνη συμπεριφορά του Αρτούρ Καμπράλ και τον τρόπο που κοιτούσε την υπεύθυνη Τύπου της Φιορεντίνα, Ροσέλα Πετρίλο.

Στο επίκεντρο του ιταλικού Τύπου βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Φιορεντίνα, Αρτούρ Καμπράλ. Ο λόγος δεν είναι για κάποια εμφάνισή του με τα χρώματα των «βιόλα», αλλά για την απαράδεκτη και άσεμνη συμπεριφορά του προς την υπεύθυνη Τύπου των «βιόλα», Ροσέλα Πετρίλο.

Οι δυο τους βρέθηκαν από κοινού σε συνέντευξη Τύπου, με τον 23χρονο επιθετικό της Φιορεντίνα να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στη νεαρή κοπέλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός φορ από τη Βραζιλία αποκτήθηκε ως αντι-Βλάχοβιτς και κόστισε 16 εκατομμύρια ευρώ στην Φιορεντίνα.

Marca are saying thousands of fans have been outraged by this video of new Fiorentina signing Cabral ‘enjoying too much his unveiling presser’ pic.twitter.com/lFCAcQqg8c