Χωρίς τον Λεονάρντο Μπονούτσι θα παραταχθεί η Γιουβέντους κόντρα στην Τορίνο, ενώ ο διεθνής κεντρικός αμυντικός είναι αμφίβολος για τον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για τους «16» του Champions League.

Έναν σημαντικό αγωνιστικό «πονοκέφαλο» έχει να διαχειριστεί ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων της Γιουβέντους. Ο Λεονάρντο Μπονούτσι μετά από ένα μήνα εκτός δράσης λόγω μυικού τραυματισμού επέστρεψε στο παιχνίδι κυπέλλου των «Μπιανκονέρι» με τη Σασουόλο, αγωνίστηκε στον εκτός έδρας αγώνα με την Αταλάντα, όμως δεν έβγαλε 90λεπτο και έγινε αλλαγή στο 79'.

Ο τεχνικός της «Γιούβε» με δηλώσεις του στη σημερινή (17/2) συνέντευξη Τύπου εν όψει του ντέρμπι με την Τορίνο το Σάββατο (18/2, 21:45), για την 26η αγωνιστική της Serie A, αποκάλυψε πως ο διεθνής κεντρικός αμυντικός δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μείνει εκτός και για το παχνίδι της Τρίτης (22/2, 22:00) με τη Βιγιαρεάλ στην Ισπανία για τους «16» του Champions League.

«Είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε τον Λεονάρντο Μπονούτσι. Έχει πρόβλημα στη γάμπα και θα δούμε αν θα μπορέσει να συνέλθει για την Τρίτη, απέναντι της Βιγιαρεάλ στους «16» του Champions League. Έπαιξε στο Μπέργκαμο και ήταν ήδη κουρασμένος στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν θα παίξουν οι Ντούσαν Βλάχοβιτς, Αλβάρο Μοράτα και Πάουλο Ντιμπάλα. Ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι δεν είναι ακόμα έτοιμος λόγω ενός προβλήματος προσαγωγών, οπότε δεν μπορούμε να ρισκάρουμε. Εκτός ο Φεντερίκο Κιέζα, εκτός Τζόρτζιο Κιελίνι, ενώ ο Ντανίλο είναι τιμωρημένος», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

“Bonucci❌Chiellini❌Chiesa❌ Danilo❌”

🗣who will play as the 2nd Centre Back…?

“Zakaria??”

Allegri - “good!…He could”



💭would you prefer Zakaria to Partner De Ligt or Rugani ?? pic.twitter.com/ABiS9Zrr1b