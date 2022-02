Ο Τεό Ερναντέζ ανανέωσε με την Μίλαν μέχρι το 2026 και έχει καταφέρει από το 2019 που βρίσκεται στο κλαμπ να γίνει ο τρίτος καλύτερος σκόρερ του συλλόγου ως αμυντικός!

Ο Γάλλος φουλ μπακ θα είναι κάτοικος «Σαν Σίρο» για τα επόμενα 4,5 χρόνια μετά και την υπογραφή στο νέο συμφωνητικό που επισημοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται για τρίτη σεζόν στους «ροσονέρι» κι όμως έχει καταφέρει σε καθεμιά από αυτές τις αγωνιστικές περιόδους να ξεδιπλώσει και την έφεσή του στο σκοράρισμα.

Πλέον μετράει 17 τέρματα (6 την σεζόν 2019-2020, 7 την σεζόν 2020-2021 και έχει πετύχει 4 γκολ φέτος), για να γίνει ο 3ος καλύτερος σκόρερ του κλαμπ του Μιλάνου ως αμυντικός.

Φυσικά κορυφαίος όλων σε αυτό τον τομέα ήταν ο Πάολο Μαλντίνι που σκόραρε 29 φορές στην τεράστια θητεία του στη Μίλαν, ενώ, δεύτερος ήταν ο Άλντο Μαλντέρα που μέτρησε 27.

