O Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στο «Τζουσέπε Μεάτσα» για πρώτη φορά ως αντίπαλος και οι οπαδοί των «Νεραντζούρι» τον αποθέωσαν για τις επιτυχίες που οδήγησε την ομάδα τους.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε μετά από περίπου 12 χρόνια, στο «Τζουσέπε Μεάτσα», αυτή τη φορά όμως ως αντίπαλος της Ίντερ, για να κοουτσάρει την νυν ομάδα του, Ρόμα. Μπορεί ο Πορτογάλος τεχνικός να είναι απόψε (8/2) αντίπαλος τους, όμως οι οπαδοί που βρίσκονται στο «Σαν Σίρο» τον αποθέωσαν και έδειξαν την αγάπη τους προς το πρόσωπο του για την μεγάλη προσφορά στην ομάδα του.

Θυμίζουμε πως ο Μουρίνιο κάθισε στον πάγκο της Ίντερ μια διετία, από το 2008 μέχρι το 2010, την πρώτη του σεζόν κέρδισε το πρωτάθλημα της Serie A, ενώ την επόμενη χρονιά έγραψε ιστορία, καθώς έκανε τους Μιλανέζους την πρώτη ιταλική ομάδα που κατακτά «τρεμπλ», κερδίζοντας το Καμπιονάτο, το Copa Italia και το Champions League.

Inter fans sang and showed Jose Mourinho love when he walked out onto the San Siro pitch ahead of Roma's clash with Inter in the Coppa Italia.



His first time facing Inter Milan since he left in 2010. Goosebumps ❤️



(via @tancredipalmeri)