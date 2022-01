Η μεταγραφή του Ντούσαν Βλάχοβιτς στη Γιουβέντους έχει ενθουσιάσει τον κόσμο της Γιουβέντους που περίμενε τον νεαρό επιθετικό έξω από το ιατρικό κέντρο στο οποίο βρέθηκε ο παίκτης.

Οι «μπιανκονέρι» κατάφεραν τελικά να πάρουν το πιο hot όνομα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου κι εκείνος επέλεξε να παραμείνει επί ιταλικού εδάφους μετακομίζοντας από την Φλωρεντία στο Τορίνο για να παίξει στην «Γηραιά Κυρία».

Το deal έκλεισε στα 75 εκατομμύρια ευρώ με τον παίκτη να λαμβάνει 7 εκατ.ευρώ ετησίως βάσει του συμβολαίου το οποίο θα υπογράψει, με διάρκεια μέχρι και το 2026.

Το πρωί της Παρασκευής επισκέφθηκε το ιατρικό κέντρο για να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις προτού ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, με τον κόσμο να τον περιμένει για φωτογραφίες και αυτόγραφα.

