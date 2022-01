Η Ίντερ βρίσκεται σε... ανοιχτή γραμμή με την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού, στο Europa League, Αταλάντα, για τη μεταγραφή του διεθνή Γερμανού, αριστερού μπακ, Ρόμπιν Γκοσένς.

Πολύ κοντά στην ενίσχυση της με την απόκτηση του Ρόμπιν Γκοσένς είναι η Ίντερ. Οι πρωταθλητές Ιταλίας βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού, στο Europa League, Αταλάντα, με τη συμφωνία να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες και τον διεθνή Γερμανό αριστερό μπακ-χαφ να μετακομίζει από το Μπέργκαμο στο Μιλάνο.

Η Νιούκαστλ είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου ακραίου οπισθοφύλακα, όμως τη δεδομένη στιγμή οι «Νεραντζούρι» έχουν πάρει... προβάδισμα στην «κούρσα» της μεταγραφής. Ο Γκοσένς την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετράει οκτώ συμμετοχές, με δυο γκολ και μια ασίστ, σε 563 αγωνιστικά λεπτά, ενώ από τις αρχές Οκτωβρίου είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού.

Inter are now in advanced talks with Atalanta for Robin Gosens. Negotiations progressing in order to complete the agreement immediately. 🇩🇪🤝 #Inter



Inter are leading the race over Newcastle to sign Gosens - while Stefano Sensi leaves the club to join Sampdoria on loan. pic.twitter.com/qVTdFXqf0r