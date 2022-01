O Γιόσιπ Ίλιτσιτς δίνει τη μάχη του για δεύτερη φορά με θέματα ψυχικής υγείας και το «τέρας» της κατάθλιψης με αποτέλεσμα η Αταλάντα να εξετάζει το ενδεχόμενο του διαζυγίου.

Τον Ιούλιο του 2020 κατά τη διάρκεια του πρώτου «κύματος» της πανδημίας του κορονϊού ο Γιόσιπ Ίλιτσιτς τέθηκε αντιμέτωπος με το «τέρας» της κατάθλιψης, λόγω της απιστίας της γυναίκας του και έφτασε σε σημείο μέχρι και σκεφτεί το ενδεχόμενο της απόσυρσης. Μετά από δυο μήνες αποχής από το ποδόσφαιρο κατάφερε με την παροχή της κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» ο Ίλιτσιτς για δεύτερη φορά τίθεται αντιμέτωπος με ζητήματα ψυχικής υγείας και με την κατάθλιψη και για αυτό έμεινε εκτός από τους αγώνες με Ίντερ και Βενέτσια. Η κατάσταση με τον Σλοβένο επιθετικό είναι περίπλοκη. Από τη μια η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League έχει ανάγκη από την ποιότητα, τα γκολ και τις ασίστ του 33χρονου ποδοσφαιριστή, όμως η κατάσταση του Ίλιτσιτς τον οδηγεί στην πόρτα της εξόδου.

Τα πράγματα είναι ρευστά τη δεδομένη χρονική στιγμή και κομβικό ρόλο αναμένεται να παίξει το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ο Σλοβένος για να βρει ξανά τον εαυτό του και να μπορέσει και πάλι να ενταχθεί στην καθημερινότητα της ομάδας. O 33χρονος επιθετικός μετράει μέχρι στιγμής 23 συμμετοχές, με τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ σε 1.077 αγωνιστικά λεπτά.

