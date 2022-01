Είναι 21 ετών, σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο, αποτελεί τον πιο φορμαρισμένο επιθετικό και τα μεγαθήρια της Ευρώπης δίνουν μάχη για να τον αποκτήσουν.

Ο λόγος για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς ο οποίος στα 21 του έχει βαλθεί να τρελάνει την Ευρώπη με τα επιτεύγματα του. Στο πρόσφατο παιχνίδια της Φιορεντίνα με τη Τζένοα βρήκε γι’ ακόμη μία φορά δίχτυα και συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του να φτάσει σε εμφατική νίκη με 6-0. Βέβαια, θα μπορούσε να είχε σκοράρει δύο τέρματα αν δεν είχε την έμπνευση να εκτελέσει αλά Πανένκα το πέναλτι.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 21χρονος επιθετικός διόρθωσε το λάθος του και πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Αφού υποδέχθηκε με ωραίο τρόπο την μπάλα, προχώρησε μερικά βήματα και μετά προκάλεσε… εφιάλτες στον Σιρίγκου, διότι τον κρέμασε από το ύψος της περιοχής με μία πανέμορφη λόμπα.

Dusan Vlahovic this season: Matches: 2️⃣1️⃣ Goals: 1️⃣7️⃣ Assists: 2️⃣ 1️⃣0️⃣9️⃣ minutes per goal Where should he go next⁉️ 💎🇷🇸 pic.twitter.com/IfUaw91hyH

Οι «βιόλα», μετά από πολλά χρόνια, έχουν ένα… πιστόλι τέτοιου βεληνεκούς στις τάξεις τους. Γι’ αυτό το λόγο και δεν θέλουν να το χάσουν τόσο εύκολα ή γρήγορα. Ωστόσο, γνωρίζουν πως αργά ή γρήγορα ο Βλάχοβιτς θα αφήσει το «Αρτέμιο Φράνκι» μιας και αποτελεί το «μήλον της έριδος» για πολλά μεγαθήρια της Ευρώπης.

Ο Βλάχοβιτς μπορεί να μην έχει την λάμψη του Κιλιάν Μπαπέ και του Έρλινγκ Χάαλαντ, που θεωρούνται ήδη οι νέοι σούπερ σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά έχει στα…πόδια του τις πιο μεγάλες ομάδες της «Γηραιάς Ηπείρου», όπως ο Γάλλος και ο Νορβηγός.

Η Άρσεναλ, η Τότεναμ, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Γιουβέντους είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν συνδεθεί με την περίπτωση του Βλάχοβιτς, με τους «κανονιέρηδες» πάντως να έχουν το προβάδισμα για την απόκτηση του. Αυτή τη στιγμή όμως η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι αυτή που παρουσιάζεται πιο «ζεστή» για την απόκτηση του Σέρβου επιθετικού. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία η κόκκινη ομάδα του Λονδίνου, είναι διατεθειμένη να διαθέσει μέχρι 180 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αποκτήσει τον Ντούσαν Βλάχοβιτς από τη Φιορεντίνα τον Ιανουάριο.

Από την πλευρά του ο νεαρός στράικερ δεν βιάζεται, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι η Φιορεντίνα θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν στην καριέρα του. Στο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Τζένοα, ο Βλάχοβιτς σήκωσε τα χέρια στον αέρα και χαιρέτησε τους οπαδούς της ομάδας του. Μία κίνηση η οποία στην Ιταλία μεταφράστηκε σαν αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους «βιόλα».

Αλλωστε πώς θα μπορούσαν οι διοικούντες την Φιορεντίνα να το διατηρήσουν στο ρόστερ τους, βλέποντας τα τρομερά ρεκόρ που καταγράφει στα ιταλικά γήπεδα κάθε αγωνιστική. To 2021 πέτυχε 33 γκολ στο πρωτάθλημα ισοφαρίζοντας επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε το ρεκόρ από το 2020. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στα χρονικά της Φιορεντίνα δεν έχει πετύχει τόσο πολλά γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος. Ούτε ο Μπατιστούτα.

Αποτελεί τον πρώτο σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος, μετρώντας 17 τέρματα σε 21 παιχνίδια, έχοντας μάλιστα και τέσσερις ασίστ. Εκτός των άλλων, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης της Φιορεντίνα που βρήκε δίχτυα σε επτά διαδοχικές αναμετρήσεις στη Serie A στο «Αρτέμιο Φράνκι», μετά τον Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο το 2008.

Τα δείγματα του Βλάχοβιτς είναι εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Κάνει εξαιρετική δουλειά και χωρίς να έχει την μπάλα στα πόδια του, ανοίγει διαδρόμους στους συμπαίκτες του, ξέρει που να σταθεί στην περιοχή, να πάρει στις πλάτες του την ομάδα και να μαζέψει αντιπάλους. Το πιο σημαντικό όλων όμως είναι η ευχέρεια που έχει στο παιχνίδι στον αέρα. Μπορεί να κερδίσει πολλές μονομαχίες και να σπάσει ιδανικά την μπάλα. Αυτά και πολλά πολλά ακόμη κάνουν τον 21χρονο αστέρα περιζήτητο.

7 - Dusan Vlahovic has just become the second Fiorentina's player to have found the net in seven Serie A successive appearances at the Franchi in the three points for a win era, after Alberto Gilardino between August and December 2008. Home.#FiorentinaGenoa pic.twitter.com/eNfcmNOIfV