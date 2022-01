Η Ρόμα τα βρήκε σε όλα τόσο με τον Σέρτζιο Ολιβέιρα, όσο και με την Πόρτο, και έτσι ο 29χρονος θα μετακομίσει με την μορφή δανεισμού στο «Ολίμπικο». Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις.

Αίσιο τέλος θα έχει η περίπτωση του Σέρτζιο Ολιβέιρα για την Ρόμα, αφού ο Πορτογάλος βρίσκεται ήδη στην Ρώμη και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί η απόκτησή του με την μορφή δανεισμού ως το καλοκαίρι από τους «τζιαλορόσι».

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο θα καταβάλει στην Πόρτο ενοίκιο ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για τον 29χρονο μέσο, ενώ στην συμφωνία με τους «δράκους» θα συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς της τάξης των 13 εκατομμυρίων για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ολιβέιρα προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, όμως είχε αποδεσμευθεί το 2013 και αγωνίστηκε για μια διετία στην Πάκος Φερέιρα. Μετά την επιστροφή του στο «Ντραγκάο» το 2015, έχει απολογισμό 38 τερμάτων και 24 ασίστ σε 168 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος χαφ αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της σεζόν 2018-19 στην Superleague με την φανέλα του ΠΑΟΚ, και πανηγύρισε με τα χρώματα του «δικεφάλου του Βορρά» το νταμπλ εκείνης της περιόδου.

