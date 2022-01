Η Ρόμα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μέιτλαντ-Νάιλς ως το τέλος της σεζόν (vid)

Ο Έινσλι Μέιτλαντ-Νάιλς θα φορέσει τη φανέλα της Ρόμα για το υπόλοιπο της σεζόν, ως δανεικός από την Άρσεναλ.

Η μεταγραφική ενίσχυση για τη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο άρχισε με τον Έινσλι Μέιτλαντ-Νάιλς. Όπως αναμενόταν τις τελευταίες ημέρες, ο Άγγλος μπακ-χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Τζιαλορόσι για το υπόλοιπο της σεζόν, υπογράφοντας ως δανεικός από την Άρσεναλ χωρίς κάποια οψιόν αγοράς.

Ο 24χρονος δεν έβρισκε τον αγωνιστικό χρόνο που επιθυμούσε στους Κανονιέρηδες, έμεινε χαμηλά στην ιεραρχία του Μίκελ Αρτέτα και μετά τη δημόσια έκκληση του περασμένου καλοκαιριού -όταν ζητούσε μέσω Instagram από την ομάδα να τον αφήσει να φύγει- μετακομίζει τελικά στην Ιταλία για να βρει ρυθμό στο Campionato και να βοηθήσει τη Ρόμα στον στόχο της εξόδου στο Champions League.

Σημειώνεται ότι μετά τον δανεισμό του θα επιστρέψει στους Λονδρέζους, με τους οποίους έχει συμβόλαιο ως το 2023.

“When we spoke to Ainsley we were really struck by his enthusiasm about the prospect of joining our group and having the chance to work with Jose Mourinho.”



- Tiago Pinto, General Manager

