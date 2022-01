Με τη φανέλα της Φιορεντίνα θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν Κρίστοφ Πιάτεκ.

Ο 26χρονος Πολωνός στράικερ επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια καθώς θα αγωνίζεται ξανά στα γήπεδα της Serie A, αλλά αυτή τη φορά για λογαριασμό της Φιορεντίνα και όχι της Τζένοα.

Οι «βιόλα» ήρθαν σε συμφωνία με την Χέρτα για τον δανεισμό και με οψιόν αγοράς του Κρίστοφ Πιάτεκ μέχρι το καλοκαίρι.

Ο πρώην επιθετικός της Τζένοα και της Μίλαν, ο οποίος αναζητούσε την επιστροφή του στην Ιταλία τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, εντυπωσίασε στη Serie A από το 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020, όταν πουλήθηκε στη Χέρτα Βερολίνου για 24 εκατομμύρια ευρώ.

Τη φετινή σεζόν με την γερμανική ομάδα κατέγραψε 10 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό ένα τέρμα κι μία ασίστ.

Krzysztof Piątek has arrived in Florence to complete his move to Fiorentina. Per @acffiorentina pic.twitter.com/2gvPIauugT