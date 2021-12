Ίντερ: Οπαδοί κρέμασαν πανό κατά του Λουκάκου έξω από το «Τζουζέπε Μεάτσα»

«Persona non grata» θεωρείται στο Μιλάνο ο Ρομέλου Λουκάκου, με οπαδούς της Ίντερ να υψώνουν πανό κατά του Βέλγου έξω από το «Τζουζέπε Μεάτσα».

Βολές από όλα τα μέτωπα δέχεται πλέον ο Ρομέλου Λουκάκου μετά την πολύκροτη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Sky Italia». Τα παράπονα του Βέλγου για τη δεύτερη θητεία του στην Τσέλσι φυσικά έχουν προκαλέσει αναστάτωση εντός της ομάδας, όπως και το γεγονός πως.... φλέρταρε ανοιχτά με την ιδέα επιστροφής του στο Μιλάνο για λογαριασμό της Ίντερ!

Αυτό που πιθανώς όμως δεν περίμενε ο 28χρονος στράικερ είναι πως τα λόγια αγάπης προς το πρώην του κλαμπ δεν κατάφεραν να συγκινήσουν και ιδιαίτερα τους Νερατζούρι.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το πανό που υψώθηκε από μερίδα οπαδών του συλλόγου έξω από το «Τζουζέπε Μεάτσα», οι οποίοι κατέστησαν σαφές πως ο Λουκάκου δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος στο Μιλάνο.

«Δεν έχει σημασία ποιος τρέχει μακριά στη βροχή, σημασία έχει ποιος μένει στην καταιγίδα. Αντίο Ρομέλου» έγραφε χαρακτηριστικά το πανό, αποτυπώνοντας εν γένει τα συναισθήματα που τρέφουν οι οπαδοί της Ίντερ προς τον Βέλγο μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από την Ιταλία το προηγούμενο καλοκαίρι.

🚨⚽️ | A banner from Inter fans directed towards Lukaku: “It doesn’t matter who runs away in the rain. It counts who stays in the storm. Bye Romelu.” pic.twitter.com/j5VQoYwX7Y