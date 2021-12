Γιουβέντους: Αναστέλλει την έκδοση εισιτηρίων και περιμένει νεότερα για τα μέτρα

Χαμός και στην Ιταλία με τον Covid, την μετάλλαξη Όμικρον και τα νέα μέτρα, με τη Γιουβέντους να περιμένει νεότερες πληροφορίες για την διαθέσιμη χωρητικότητα στα γήπεδα και ν' αναστέλλει την έκδοση εισιτηρίων.

Και επί ιταλικού εδάφους η κατάσταση καθιστά αναγκαία τα νέα μέτρα και τους περιορισμούς, όπως ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας, στην Ολλανδία, στη Γερμανία και τώρα στην Ιταλία.

Σε ό,τι αφορά στα γήπεδα και τη διαθέσιμη χωρητικότητα για τον κόσμο που θα θελήσει να συνεχίσει να παρακολουθεί τις αναμετρήσεις της αγαπημένης του ομάδας από την εξέδρα, τα νέα μέτρα επιτάσσουν να υπάρχουν οπαδοί μονάχα στο 50% των θέσεων των κερκίδων.

Προκειμένου να υπάρξει απόλυτα ακριβής πληροφόρηση, οριστικοποιημένες σκέψεις και ν' αποφασιστεί τι θα γίνει με όσους έχουν κάρτες διαρκείας, η Γιουβέντους ανέστειλε την έκδοση εισιτηρίων μέχρι νεωτέρας!

Pending further clarification regarding the capacity of stadiums reduced to 50%, the sale of tickets for the Bianconeri's home matches against Napoli, Udinese and Sampdoria has been suspended.