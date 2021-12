«Σαν Σίρο»: Πρόταση να μετατραπεί σε μνημείο με κυπαρίσσια αφιερωμένο στα θύματα του κορονοϊού μετά το 2027

Το νέο γήπεδο των Ίντερ και Μίλαν προβλέπεται να ανοίξει τις πύλες του το 2027 και ήδη ένας Ιταλός αρχιτέκτοντας έχει καταθέσει πρόταση να μετατρέψει το «Σαν Σίρο» σε μνημείο με 35.000 κυπαρίσσια για τα θύματα του κορονοϊού στη χώρα!

Οι διαδικασίες για το νέο γήπεδο των Ίντερ και Μίλαν προχώρησαν τις τελευταίες μέρες, καθώς επιλέχθηκε το σχέδιο κατασκευής του νέου «Σαν Σίρο»: ο «Καθεδρικός», όπως είναι το όνομά του, προβλέπει την πλήρη και πράσινη ανάπλαση της περιοχής, με ένα μικρότερο σε χωρητικότητα μεν, αλλά υπερσύγχρονο δε «στολίδι» 65.000 θέσεων να δεσπόζει. Για την διεκπεραίωση του project, η ιστορική έδρα των δύο «μονομάχων» του Μιλάνο πρόκειται να κατεδαφιστεί, ωστόσο, ο Ιταλός αρχιτέκτοντας, Άντζελο Ρένα πρότεινε μια ιδιαίτερη κι εντυπωσιακή εναλλακτική: την μετατροπή του σε μνημείο αφιερωμένο στα θύματα του κορονοϊού!

Σύμφωνα με το project της εταερίας του, Domus, το όραμα για το «Σαν Σίρο» είναι να μετατραπεί σε μία δασική ζώνη, όπου η βασική εξέδρα θα γεμίσει με 35.000 κυπαρίσσια.



«Το ύψος, το σκούρο πράσινο χρώμα και το κωνικό σχήμα τους είναι χαρακτηριστικά στοιχεία των κοιμητηρίων και των ιερών χώρων, συμβολίζοντας την αθανασία και τη ζωή μετά τον θάνατο», εξηγεί συγκεκριμένα ο Ρένα, μετά και τους 130.000 θανάτους που μέτρησε η Ιταλία από την Covid-19.

Βασικό σημείο του project είναι να γκρεμιστεί η οροφή του θρυλικού γηπέδου για να εισχωρεί άπλετο το φως του ήλιου και η βροχή στη δασική έκταση. Το υπόλοιπο του κτιρίου θα παραμείνει άθικτο, όπως και οι περιμετρικοί στύλοι-σήμα κατατεθέν.

Η τρισδιάστατη απεικόνιση της πρότασης του όσο ξένη κι αν μοιάζει με το σήμερα, πραγματικά συναρπάζει.



To commemorate the Italian victims of Covid-19, the stands of the historic stadium in Milan are imagined as an ecosystem lined with the cypresses typical of the Mediterranean landscape. https://t.co/MKxcphEjuI