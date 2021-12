Ίντερ – Μίλαν: Μικρότερο το νέο γήπεδο, από 80 εκατ. ετήσια έσοδα οι ομάδες

Ο «Καθεδρικός» θα είναι σημείο αναφοράς για το Μιλάνο από το 2027, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και ολοκληρωθεί. Μικρότερη η χωρητικότητα από το «Σαν Σίρο», τουλάχιστον 80 εκατ.ετησίως τα έσοδα για Ίντερ και Μίλαν!

Το όνομα για το νέο «σπίτι» των συλλόγων του Μιλάνου παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης, το γήπεδο που θα πάρει τη θέση του «Σαν Σίρο» θα είναι... μαγικό και μάλιστα, η αναδιαμόρφωση και ανάπλαση της περιοχής με τα 50.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, θα κάνουν την γύρω έκταση απολαυστική για τους οπαδούς.

Η περιοχή θα είναι πεζοδρομημένη, το πάρκινγκ που θα δημιουργηθεί θα είναι υπόγειο, η μετάβαση από και προς το γήπεδο θα γίνεται με τεράστια ευκολία με τα Μέσα Μεταφοράς και επιπλέον, τα έσοδα σε ετήσια βάση, όπως υπολογίστηκε, θα ικανοποιούν στο έπακρο τις Ίντερ και Μίλαν.

Τα δυο κλαμπ θα πρέπει να περιμένουν μίνιμουμ 80 εκατ.ευρώ κάθε χρόνο από τον κύκλο εργασιών! Η χωρητικότητα του γηπέδου, βέβαια, από τις 80.000 θέσεις του «Σαν Σίρο» αυτή τη στιγμή, θα πέσει στις 65.000.

Populous has been chosen today by @acmilan and @Inter as the architect for the new #Milano Stadium.



Our design, known as "The Cathedral", will create a world-class, sustainable home for the clubs and form the beating heart of a new civic district.



