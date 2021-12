Μίλαν: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Κιάερ με πρόβλημα στους συνδέσμους του γονάτου του

O Σίμον Κιάερ της Μίλαν γλίτωσε τη ρήξη χιαστού, όμως θα πρέπει να μπει στο χειρουργείο αρθροσκόπηση στο αριστερό του γόνατο.

Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα στις τάξεις της Μίλαν μετά τον απεικονιστικό έλεγχο στο αριστερό γόνατο του Σίμον Κιάερ. Ο Δανός σέντερ μπακ αποχώρησε μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Τζένοα και υπήρξαν φόβοι ακόμα και για ρήξη χιαστού.

Η πρώτη εκτίμηση των «Ροσονέρι» δεν επιβεβαιώθηκε, όμως ο 32χρονος αμυντικός έχει αποκομίσει ένα πρόβλημα στους συνδέσμους του γονάτου του και θα πρέπει να περάσει τη πόρτα του χειρουργείου για να κάνει αρθροσκόπηση.

Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο έμπειρος στόπερ και το ερώτημα θα αποσαφινιστεί ανάλογα με τη πορεία της αποθεραπείας του. Τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Κιάερ μετράει 14 συμμετοχές με τη Μίλαν σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας καταγράψει 1.073 αγωνιστικά λεπτά.

