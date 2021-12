Ζλάταν σε Κελαϊφί: «Αν δεν ανανεώσω με τη Μίλαν, θα έρθω στην Παρί και θα βάλω ξανά σε τάξη την ομάδα σου»

Στην αποκάλυψη ότι αυτοπροτάθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Παρί Σεν Ζερμέν, ως αθλητικός διευθυντής, προχώρησε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Το νέο βιβλίο του Ιμπραΐμοβιτς «Αδρεναλίνη: Η ανείπωτη ιστορία μου» κυκλοφόρησε την Πέμπτη (02/12) και ο 40χρονος επιθετικός των «ροσονέρι» μέσα από αυτό αποκάλυψε ότι το περασμένο καλοκαίρι αυτοπροτάθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Οπως τόνισε ο Σουηδός άσος επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη των Παριζιάνων, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί και του είπε ότι είναι πρόθυμος να επιστρέψει στην γαλλική ομάδα, ως αθλητικός διευθυντής. Ωστόσο, δεν έκανε την επιθυμία του πραγματικότητα, καθώς δεν ήταν ακόμα έτοιμος να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Το περασμένο καλοκαίρι προσφέρθηκα στην Παρί ως αθλητικός διευθυντής. Κάλεσα τον Νάσερ και του πρότεινα: "Αν δεν ανανεώσω το συμβόλαιό μου με τη Μίλαν, θα έρθω στην Παρί και θα βάλω ξανά σε τάξη την ομάδα σου". Γέλασε αλλά δεν είπε όχι. Οπως και ο Ραϊόλα μου είχε πει: "Αυτός είναι ο ιδανικός σου ρόλος. Πρέπει να φύγεις. Τελεία.

Μου άρεσε το έργο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει το αίσθημα φόβου και πανικού που ένιωσα στην ιδέα να σταματήσω την ποδοσφαιρική μου καριέρα. Θα πήγαινα στο Παρίσι, θα παρακολουθούσα την προπόνηση της ομάδας και θα αναρωτιόμουν χιλιάδες φορές: "Γιατί σταμάτησες;"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζλάταν.

Με τη φανέλα της Παρί ο υψηλόσωμος φορ αγωνίστηκε για μία τετραετία και μέσα σε αυτό το διάστημα, κατάφερε να πετύχει 156 τέρματα και 61 ασίστ, σε 180 συμμετοχές που κατέγραψε.

