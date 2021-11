Μανωλάς: «Νοκ άουτ» και για τον αγώνα με τη Σασουόλο του Κυριακόπουλου

O Κώστας Μανωλάς ταλαιπωρείται από μια γαστρεντερίτιδα και δε βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα της Νάπολι με τη Σασουόλο του Γιώργου Κυριακόπουλου.

Χωρίς τον Κώστα Μανωλά θα αγωνιστεί η Νάπολι στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σασουόλο (1/12, 21;45). O Έλληνας κεντρικός αμυντικός ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επέστρεψε στην αποστολή των Ναπολιτάνων στο θρίαμβο επί της Λάτσιο, όμως η ατυχία του χτύπησε τη πόρτα για ακόμα μια φορά.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ιταλία ο 30χρονος σέντερ μπακ έμεινε εκτός αποστολής, καθώς ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα. Ο Κώστας Μανωλάς έχει χάσει πλέον τη θέση του στη βασική ενδεκάδα των Ναπολιτάνων, καθώς φέτος μετράει μόλις έξι συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον είναι πίσω από Κουλιμπαλί και Ραχμάνι στις επιλογές του Σπαλέτι για το κέντρο της άμυνας.

