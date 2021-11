Ο Κριστιάνο εξηγεί γιατί 20 λεπτά ηλιοθεραπείας του αλλάζουν τη ζωή και ο Ανιέλι του κάνει παρατηρήση για τον... χορηγό! (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλάει στο ντοκιμαντέρ της Amazon για το μυστικό που στα 36 του διατηρεί τη φόρμα 20χρονου κι ο Ανιέλι τού κάνει παρατήρηση για το... χορηγό! Φυσικά και δεν το αφήνει να πέσει κάτω ο Πορτογάλος.

Στο ντοκιμαντέρ της «Γηραιάς Κυρίας» που προβάλλεται από το Amazon και αποκαλύπτει πολλά από τα μυστικά της περασμένης σεζόν στον σύλλογο του Τορίνο.

Εκεί, βλέπουμε τον Ρονάλντο να πιστεύει στο 3-0 επί της Μπαρτσελόνα. Τον βλέπουμε να τα... παίρνει στο κρανίο μετά τον αποκλεισμό στους «16», ενώ φαίνεται να κλαίει ύστερα από την ήττα από την Πόρτο.

Σ' ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφορεί, ο CR7, μιλάει για την αγαπημένη του συνήθεια να κάθεται στον ήλιο, ενώ εξηγεί πως αυτός είναι ο γιατρός του ευαυτού του. Ο Ανιέλι περνάει από το σημείο και δεν του άρεσε ότι δεν φορούσε μπλούζα ο σούπερ σταρ της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προβληθεί ο βασικός χορηγός της ομάδας. Και φυσικά ο Ρονάλντο «σήκωσε το γάντι».

«Είμαι ο γιατρός του εαυτού μου, είμαι αυτός που με προπονώ πνευματικά. Αν κάνεις τα σωστά πράγματα, θα γίνεις καλύτερος από τους άλλους.

Για παράδειγμα. Παίρνω 20 λεπτά στον ήλιο, είναι καλό για μένα. Ο ήλιος είναι καλός για το σώμα. Φυσικά, αν κάτσω εδώ όλη μέρα θα είμαι με ρυτίδες, θα είναι κακό. Αλλά είναι 30 λεπτά και νιώθω καλά. Στα 36 μου είμαι ακόμη εδώ», λέει ο παγκόσμιος σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σ' εκείνο το σημείο.

Εκείνη τη στιγμή, διακόπτει το γύρισμα το πέρασμα του Ανιέλι. Ο ισχυρός άντρας της ομάδας του κάνει... παρατήρηση επειδή δεν φοράει μπλούζα και δεν φαίνεται ο χορηγός. Τότε, ο Πορτογάλος του απαντάει πως «ο σπόνσορας τελείωσε».

Cristiano Ronaldo:



"I am my own doctor and I am my mental coach."



[All or Nothing]



[📽️ Via @CRonaldoProp]pic.twitter.com/kde9eXhtdE