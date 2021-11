Μοχάμεντ Ιτάρεν: Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής που σκέφτεται να αποσυρθεί λόγω κατάθλιψης

Ο μέσος της Γιουβέντους, Μοχάμεντ Ιτάρεν μπορεί να βρίσκεται πάνω στο άνθος της ηλικίας του, ωστόσο το γεγονός ότι πάσχει από κατάθλιψη τον έχει βάλει σε σκέψεις να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Η κατάθλιψη είναι μια ύπουλη ασθένεια που φυσικά «χτυπάει» συχνά και τον αθλητισμό. Δεν είναι λίγοι οι αθλητές οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα που τους δημιούργησε η κατάθλιψη, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να δώσουν το παράδειγμα, αλλά και να κάνουν τους πάντες να κατανοήσουν πως δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεται κάποιος ή να το κρύβει.

Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και αθλητές, όπως μέσος της Γιουβέντους, Μοχάμεντ Ιτάρεν που δεν μπορούν σηκώσουν κεφάλι και παρατάνε από νωρίς τους στόχους που έχουν θέσει στη ζωή τους. Ο νεαρός Ολλανδός άσος το περασμένο καλοκαίρι αποκτήθηκε από την «Γηραιά Κυρία» η οποία έβαλε 5 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της για να τα δώσει στην Αϊντχόφεν και η τελευταία να εγκρίνει την μεταγραφή του στην ιταλική ομάδα.

Η Γιουβέντους βέβαια, δεν τον διατήρησε στο ρόστερ της καθώς τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στη Σαμπντόρια μέχρι το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, η χρονιά δεν εξελίσσεται όπως ενδεχομένως θα περίμενε ακόμα και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής κι αυτό διότι δεν έχει καταγράψει ούτε λεπτό με την Σαμπντόρια και οι αναφορές για την κατάστασή του είναι πολύ ανησυχητικές.

Σύμφωνα με το «CalcioMercato», ο 19χρονος μέσος παλεύει με την κατάθλιψη που προέρχεται από τον θάνατο του πατέρα του το 2019 και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη ενεργό δράση, για χάρη της ψυχικής του υγείας. Η Σαμπντόρια από την πλευρά της, θέλησε να τον βοηθήσει στην αρχή, στέλνοντας τον σε ψυχολόγο, προκειμένου να εξοικειωθεί στο νέο του περιβάλλον.

Ωστόσο, στη Γένοβα έχουν να ακούσουν νέα του από τις 12 Οκτωβρίου, καθώς ο Ιτάρεν έχει επιστρέψει πλέον στην Ολλανδία για προσωπικούς λόγους. Βέβαια και στην πατρίδα του όπου βρίσκεται τώρα, δεν έχει συναναστραφεί με κανένα πρόσωπο της οικογένειας του.

Ο πατέρας του πέθανε από καρκίνο τον Οκτώβριο του 2019, όταν ο Ιτάρεν ήταν μόλις 17 ετών. Ο θάνατος του, επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους, ο οποίος τώρα βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του από εδώ και πέρα...

❗️| Mohamed Ihattaren (19) is considering retiring from football. The player has strong depression following the death of his father in 2019, the player is considering stopping. ( @cmdotcom ) pic.twitter.com/qugPWTGxqg

As per @Gazzetta_it, Mohamed Ihattaren has been missing since October 12th. No one has seen him in Italy, and even not in his childhood town, Utrecht.



His career has gone down the hill so quickly. https://t.co/KIj2SmaFEf