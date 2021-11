«Είσαι τσιγγάνος» φώναζαν οι οπαδοί της Ρόμα στον Ζλάταν κι αυτός τους ζήτησε να φωνάξουν πιο δυνατά (vids)

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρόμα με τη Μίλαν στο «Ολίμπικο», οι οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν ρατσιστικά στον Ιμπραΐμοβιτς κι αυτός όταν σκόραρε τους ζήτησε να φωνάξουν πιο δυνατά.

Ο Ζλάταν ξέρει πως είναι να είσαι περιθωριοποιημένος. Γνωρίζει όσο λίγοι πως είναι να είσαι αυτός ο άλλος, ο διαφορετικός που προσπαθείς να ταιριάξεις στο σύνολο. Το βίωσε από μικρός. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρόσενγκαρντ, το γκέτο των Βαλκάνιων μεταναστών στο Μάλμε της Σουηδίας. Δεν είχε δει την Στοκχόλμη μέχρι τα 17. Ενώ όταν αντίκρισε για πρώτη φορά άνθρωπο με κοστούμι στο γυμνάσιο σάστισε.

Όταν πιτσιρικάς ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο στη Μάλμε, πριν ενηλικιωθεί, οι γονείς των άλλων παιδιών τον κοίταζαν με περιφρόνηση και ζητούσαν να φύγει από την ομάδα. Ήταν βλέπεις πολύ μελαμψός για Σουηδός. Μέχρι να ξεκινήσει το ταξίδι του στον κόσμο του ποδοσφαίρου με πρώτο σταθμό το Άμστερνταμ και τον Άγιαξ, συνήθισε τα απαξιωτικά βλέμματα.

Αυτά τον χαλύβδωσαν, τον έκαναν να σταθεί πιο γερά στα πόδια του. Όταν λοιπόν άκουσε τους οπαδούς της Ρόμα να φωνάζουν «είσαι τσιγγάνος» σε μια προσπάθεια να τον προσβάλλουν, εκείνος απάντησε σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση φάουλ και έπειτα τους ζήτησε να φωνάξουν πιο δυνατά, κουνώντας με χαρακτηριστικό τρόπο τα χέρια του. Μάλιστα αυτό το γκολ ήταν το υπ' αριθμόν 400, σε εθνικά πρωταθλήματα για τον Σουηδό επιθετικό, που έκλεισε τα 40 στις αρχές Οκτωβρίου μα δείχνει ασταμάτητος. Αναλυτικά μετράει 150 τέρματα στη Serie A, 113 στη Ligue 1, 52 στο MLS, 17 στην Premier League, 16 στη La Liga και 4 στη Allsvenskan.

Δείτε την χαρακτηριστική κίνηση του Ζλάταν:

Ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic sur un coup franc malin face à la Roma. L’Olimpico lui chante “Sei uno zingaro” (“tu es un gitan”), Zlatan répond et demande de chanter encore plus fort. Le regard tueur. Carton jaune. #RomaMilanbn pic.twitter.com/ujbbeVc1rU

Ibrahimovic calling Roma fans to sing louder after scoring his goalpic.twitter.com/Rz6ZTDaZnT