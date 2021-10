Νάπολι: Αρνήθηκε να συμμετάσχει στο τουρνουά στη μνήμη του Μαραντόνα για οικονομικούς λόγους

H Νάπολι αρνήθηκε να λάβει μέρος στο «Maradona Cup» που θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου στη Σαουδική Αραβία, για οικονομικούς και οργανωτικούς λόγους.

Η είδηση του θανάτου Ντιέγκο Μαραντόνα πριν από περίπου ένα χρόνο προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Μπαρτσελόνα και Μπόκα Τζούνιορς αποφάσισαν να τιμήσουν τη μνήμη του διοργανώνοντας το τουρνουά «Maradona Cup». Ωστόσο, αυτό δεν θα λάβει χώρα στο «Καμπ Νόου» ή στο «Μπομπονέρα», αλλά στο «Mrsool Park» του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σε ένα γήπεδο συνολικής χωρητικότητας 25.000 θεατών.

Κανονικά, στο «Maradona Cup» θα συμμετείχε και η Νάπολι, ωστόσο ο πρόεδρος της Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, αποφάσισε να μην ταξιδέψει στην Σαουδική Αραβία για το τουρνουά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από Ιταλία και Αργεντινή, υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους οι «παρτενοπέι» δεν θα λάβουν μέρος.

Ο πρώτος έχει να κάνει με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και το γεγονός ότι θα υπήρχαν δυσκολίες για την ομάδα να ταξιδέψει στην Σαουδική Αραβία στα μέσα Δεκεμβρίου. Ο σημαντικότερος όμως όλων φαίνεται ότι είναι οικονομικός.

Η Νάπολι δεν κατέληξε σε οικονομική συμφωνία με τους ιθύνοντες οι οποίοι διοργανώνουν το τουρνουά. Η Μπόκα και η Μπαρτσελόνα θα λάβουν από 1 εκατομμύριο ευρώ η καθεμία, ενώ ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις φέρεται να ζήτησε 5 εκατομμύρια ευρώ. Αίτημα το οποίο δεν έγινε κι αποδεκτό...

Οι «παρτενοπέι» πάντως σκοπεύουν να διοργανώσουν ένα φιλικό με τον Αργεντίνος Τζούνιορ τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, προκειμένου να τιμήσουν τον Μαραντόνα.

Il #Napoli aveva proposto, come finestra per disputare la Copa Maradona, il periodo 25 dicembre-10 gennaio: niente da fare, ma il club è al lavoro per ricordare #Maradona con un'amichevole nel 2022 con l'Argentinos Juniors, club in cui è cresciuto Diego https://t.co/pdODXb6D3y