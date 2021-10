Μίλαν: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της ξεκινά με εννιά νίκες σε δέκα ματς

Η Μίλαν ξεκινά το πρωτάθλημα με εννιά νίκες στα δέκα πρώτα παιχνίδια, για δεύτερη φορά στην ιστορία της

Ακάθεκτοι συνεχίζουν οι «ροσονέρι» στο πρωτάθλημα, κατακτώντας ακόμη μία νίκη. Αυτή τη φορά επικράτησαν με 1-0 της Τορίνο στο «Σαν Σίρo» κι ανέβηκαν πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πλέον, η Μίλαν μετράει ένα εντυπωσιακό, ομολογουμένως, σερί, 9-1-0. Τελευταία φορά που η ιταλική ομάδα είχε τρέξει ένα τέτοιο σερί ήταν, πριν από από 66 χρόνια και συγκεκριμένα τη σεζόν 1954-55 όταν και πάλι είχε πανηγυρίσει εννιά νίκες στα δέκα πρώτα παιχνίδια.

