Ρόμα: Ο Μουρίνιο το έκανε ξανά, έδειξε 3 δάχτυλα στους οπαδούς της Γιουβέντους

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αφού το έκανε με τους οπαδούς της Τσέλσι πριν από μερικά χρόνια, το επανέλαβε για δεύτερη φορά με τους φίλους της Γιουβέντους δείχνοντας τα τρία δάχτυλα.

Η Ρόμα γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Γιουβέντους κι έτσι παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας 15 βαθμούς και στο -9 από την πρωτοπόρο Νάπολι.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους «μπιανκονέρι», ο Ζοσέ Μουρίνιο, βρέθηκε γι' ακόμη μία φορά στο στόχαστρο των οπαδών της «Γηραιάς Κυρίας».

Ο Πορτογάλος τεχνικός το 2018, όταν ήταν στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε δείξει τα τρία δάχτυλα στους φίλους της ιταλικής ομάδας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους υπενθυμίσει το τρεμπλ που πέτυχε με την Ίντερ το 2010. Τη συγκεκριμένη κίνηση πάντως, όπως φαίνεται δεν την έχουν ξεχάσει ακόμα και σήμερα οι οπαδοί της «Γηραιάς Κυρίας».

Γι' αυτό και... αριθμολάγνος, «Special One», προέβη στην ίδια ακριβώς χειρονομία στο πρόσφατο ντέρμπι με την Γιουβέντους, μετά τις έντονες αποδοκιμασίες που άκουγε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, λέγοντας ότι: «Προφανώς, οι οπαδοί της Γιουβέντους δεν είναι ερωτευμένοι μαζί μου».

Jose Mourinho gave heckling Juventus supporters a three-fingered reminder of the treble he won with Inter 🤣



“Obviously, Juventus fans are not in love with me,” he said after Roma's 1-0 defeat. pic.twitter.com/KIz0LrAjrE