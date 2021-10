Οι Σαουδάραβες της Νιουκάστλ προσφέρουν 1 δισ. ευρώ για να αγοράσουν και την Ίντερ

Οι νέοι ιδιοκτήτες της Νιουκάστλ, είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν μέχρι και 1 δισεκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να πείσουν τον πρόεδρο της Ίντερ, Στίβεν Ζανγκ να τους πουλήσει την ομάδα.

Με την αγορά της Νιούκαστλ από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων (PIF), η Σαουδική Αραβία εντάσσεται επίσημα στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή και μάλιστα σκοπεύει και να εξαπλωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Libero», οι νέοι ιδιοκτήτες της Νιουκάστλ είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στην προσπάθειά τους να αγοράσουν την Ίντερ από τον πρόεδρο του συλλόγου, Στίβεν Ζανγκ.

Οι νέοι ιδιοκτήτες του αγγλικού συλλόγου είχαν πραγματοποιήσει επαφές με την οικογένεια Ζανγκ κάποιους μήνες πριν και συγκεκριμένα πριν την αγορά της Νιουκάστλ, αλλά η απάντηση που είχαν λάβει τότε ήταν αρνητική, καθώς ο 29χρονος Κινέζος ιδιοκτήτης, είχε ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί να παραμείνει στην ηγεσία του συλλόγου για πολλά χρόνια ακόμα και να συνεχίσει το έργο του πατέρα του.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ιταλικό δημοσίευμα η κατάσταση έχει αλλάξει και ο Ζανγκ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης των «νερατζούρι», λόγω των πολλών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ιταλικός σύλλογος.

Πάντως, το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων (PIF), το οποίο είναι και το κυρίαρχο επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, σκέφτεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς φέρεται να έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για την αγορά τόσο της Μαρσέιγ όσο κι ενός συλλόγου από την Βραζιλία.

New Newcastle United owners PIF are ready to offer €1 billion to buy Inter, with the Zhang family now considering a sale, report Libero. PIF are looking to improve Saudi Arabia's global image and are also interested in Marseille.https://t.co/n1OK0gChLu