Δεν τιμωρήθηκαν οι οπαδοί της Αταλάντα που φώναζαν «τσιγγάνο» τον Βλάχοβιτς (vid)

Απαρατήρητο από τους ανθρώπους της Serie A, πέρασε το σκηνικό με τους οπαδούς της Αταλάντα να αποδοκιμάζουν και να αποκαλούν «τσιγγάνο» τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Πριν από μερικές ημέρες, η Φιορεντίνα πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Αταλάντα με 2-1. Οι «βιόλα» είχαν σε σπουδαία μέρα τότε τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα και χάρισε στην ομάδα του, τους τρεις βαθμούς.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 21χρονος Σέρβος της Φιορεντίνα, επιθετικός κλήθηκε να κάνει δηλώσεις, ωστόσο τη στιγμή που πήγε να μιλήσει, οι οπαδοί της Αταλάντα, ξεκίνησαν να τον αποδοκιμάσουν χρησιμοποιώντας απαράδεκτα ρατσιστικά σχόλια.

Το περιστατικό πάντως δεν φαίνεται ότι έπεσε στην αντίληψη της Serie A, καθώς δεν επιβλήθηκε καμία τιμωρία στους οπαδούς των «μπεργκαμάσκι».

You can hear the Atalanta fans chanting towards Vlahovic “Zingaro” (Gypsy) while he was interviewed.



This is quite sad as it’s not needed. This shouldn’t be tolerated but once again Serie A did nothing. Very sad.



