Ζλάταν σε ερώτηση για το πρωτάθλημα: «Θα το πάρει η ομάδα που παίζει ο Ζλάταν»

Προφανώς θεωρεί τον εαυτό του ως το μεγάλο «ατού» για τον τίτλο κι ας μην έχει προσφέρει ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Ο Ζλάταν είναι το «κλειδί» για τον πρωταθλητισμό από πλευράς Μίλαν, αφού... το είπε αυτός!

Ο Σουηδός αστέρας των «ροσονέρι» μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Le lene» και μάλιστα έδειξε να μην πτοείται τόσο αυτή τη στιγμή από τα συχνά προβλήματα τραυματισμών που καλείται ν' αντιμετωπίσει.

«Στα 40 μου ακόμα αισθάνομαι νέος, έχω μεν κάποια μικρά προβλήματα, αλλά αυτά ξεπερνιούνται» είπε αρχικά και όταν ρωτήθηκε για το φετινό πρωτάθλημα της Serie A και τη διεκδίκηση της κορυφής, ήρθε η αφοπλιστική απάντηση:

«Ποια ομάδα έχει τον Ζλάταν; Η Μίλαν. Άρα η Μίλαν θα το πάρει...»!

🗣 Ibra: "I'm better. Who wins the Scudetto? Zlatan's team..." (via Le Iene) pic.twitter.com/Wxjq0gPIoR