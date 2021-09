Τζανιόλο: Εδειξε τα γεννητικά του όργανα στους οπαδούς της Λάτσιο (vid)

Βαριά προβλέπεται να είναι τιμωρία του Νίκολο Τζανιόλο, μετά την άσεμνη χειρονομία του, στο τέλος του ντέρμπι της Ρώμης, προς τους φίλους της Λάτσιο.

Η Λάτσιο πήρε το «Derby della Capitale» επικρατώντας με 3-2 της Ρόμα. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Νίκολο Τζανιόλο τη στιγμή που κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, αντέδρασε στα όσα άκουγε από τους φιλάθλους των Λατσιάλι.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος Ιταλός μέσος έπιασε επιδεικτικά τα γεννητικά του όργανα μπροστά τους. Οπως είναι λογικό, στην Ιταλία προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις για την άσεμνη χειρονομία του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τιμωρία ενδέχεται να είναι από αποκλεισμό σε αγώνες μέχρι και τεράστιο χρηματικό ποσό.

Zaniolo did this to the Lazio fans at the end of the match pic.twitter.com/rGUpYBjJg2