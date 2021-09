Ντάνιελ Μαλντίνι για τον Πάολο: «Είναι απαιτητικός αλλά πρώτα απ' όλα είναι ο πατέρας μου» (pic & vid)

Για το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Μίλαν στο ντεμπούτο του μίλησε ο Ντάνιελ Μαλντίνι, αλλά και για τον πατέρα του, Πάολο, τον οποίο χαρακτήρισε απαιτητικό.

Ο Ντάνιελ Μαλντίνι, συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο το ντεμπούτο του στην Serie A, καθώς κατάφερε να βρει δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά στην αναμέτρηση με την Σπέτσια, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο του πρώτο του τέρμα με τους «ροσονέρι».

Οπως είναι λογικό, μετά την επίτευξη του τέρματος, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, όπως και ο πατέρας του, Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα, από τις εξέδρες.

Στις δηλώσεις του, ο Ντάνιελ Μαλντίνι αναφέρθηκε στο σπουδαίο επίτευγμα του, αλλά και στον πατέρα του Πάολο, για τον οποίο τόνισε πως είναι απαιτητικός στο σωστό βαθμό.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ακόμα δεν το έχω συνηθίσει αλλά ελπίζω να το κάνω στην συνέχεια. Χθες μου είπε ο προπονητής που θα είμαι βασικός και όλοι με βοήθησαν, οι συμπαίκτες μου κυρίως. Ο πατέρας μου είναι απαιτητικός αλλά στο σωστό βαθμό. Άλλωστε είναι ο πατέρας πρώτα απ' όλα», τόνισε χαρακτηριστικά.

