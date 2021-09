Ντε Ρόουν: Περίμενε τον κόσμο της Αταλάντα στη μπουτίκ και έμεινε ολομόναχος (vid)

Τι κι αν είχε υποσχεθεί ακόμα και να πληρώσει τη φανέλα οποιουδήποτε έπαιρνε εμφάνιση με το δικό του όνομα στην πλάτη, ο Μάαρτεν Ντε Ρόουν έμεινε μονάχος να περιμένει τον κόσμο στη μπουτίκ της Αταλάντα!

Ο Ολλανδός μέσος της ομάδας από το Μπέργκαμο έφτιαξε ένα μαγικό βίντεο για να αυτοσαρκαστεί αναφορικά με τον αντίκτυπο που έχει η παρουσία του στην ομάδα και φυσικά την αγάπη που... περίμενε και δεν είδε ποτέ από τον κόσμο.

Είχε αναφέρει πως θα υπέγραφε φανέλες και μάλιστα θα πλήρωνε για τους οπαδούς τις εμφανίσεις αν έπαιρναν και τ' όνομά του στην πλάτη, όμως... τζίφος.

Έμεινε να περιμένει μόνος, να φτιάχνει παζλ για να περάσει η ώρα, να παίζει με τραπουλόχαρτα, μέχρι να πάρει κι έναν υπνάκο στο δοκιμαστήριο!

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h