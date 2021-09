Μίλαν: Ετοιμάζει φανέλα σε στυλ Street Football (pics)

Η Μίλαν φαίνεται πως έχει συνενννοηθεί με την εταιρεία ένδυσης που φροντίζει για τον αγωνιστικό της εξοπλισμό, για τη δημιουργία μιας φανέλας με... μπόλικη αύρα από Street Football.

Σύμφωνα με το Footy Headlines, το οποίο κάθε φορά ασχολείται και διαρρέει τα νέα σχέδια των εμφανίσεων των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κόσμου, η Μίλαν θέλει να τιμήσει τη συμπλήρωση 22 ετών από την κυκλοφορία του video game “Street Soccer”.

Έτσι, αναμένεται να παρουσιάσει αργότερα μέσα στο 2021 τη φανέλα που θα έχει... αύρα δρόμου και θα είναι ιδανική για τα παιχνίδια στις αλάνες και στα γηπεδάκια ανάμεσα σε φίλους...

👕 How #ACMilan’s ‘Street Soccer’ shirt from @pumafootball should look, according to @Footy_Headlines…



🤔 Thoughts? pic.twitter.com/SLL4lKWrg2