Πογκμπά: Το «αντίο» του στον αδικοχαμένο Μπράιαν (pic)

Ο Πολ Πογκμπά χαιρέτησε για τελευταία φορά τον μικρό Μπράιαν, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 17 ετών, μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Ημέρα πένθους για τη Γιουβέντους και το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μπράιαν Ντοντιέν που έδινε μάχη με τον καρκίνο από τα 12 του «έφυγε» από τη ζωή, σκορπώντας θλίψη στους «μπιανκονέρι».

Το 2015 ο τότε ποδοσφαιριστής της «Γηραιάς Κυρίας», Πολ Πογκμπά, του είχε αφιερώσει ένα γκολ στο ντέρμπι του Πιεμόντε με την Τορίνο.

Μετά το τέλος εκείνης της αναμέτρησης ο Γάλλος μέσος ανέφερε πως: «Έπρεπε να σκοράρω για αυτόν, αυτό το γκολ ήταν για τον Μπράιαν. Είμαι πάντα μαζί του και δεν θα τον αφήσω ποτέ».

Τελικά, ο μικρός Μπράιαν δεν τα κατάφερε και σε ηλικία 17 ετών, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

«Η πιο θλιβερή είδηση. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με όλους τους οικείους σου. Το να χάσεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. RIP Bryan, θα μας λείψεις», έγραψε στα social media ο Πογκμπά.

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I’ll never forget you.



Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.



RIP Bryan, you will be missed. ❤️ pic.twitter.com/K5FrBi0In8