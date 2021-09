Έτοιμος μετά τη διακοπή ο Ζλάταν: «Το λιοντάρι επέστρεψε στο καθήκον» (vid)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις της Μίλαν, η ομάδα υποδέχθηκε ξανά το «λιοντάρι» της και μετά την διακοπή των πρωταθλημάτων ο Σουηδός θα είναι πανέτοιμος να παίξει.

Ο Ζλάταν απουσίαζε το τελευταίο διάστημα λόγω προβλήματος τραυματισμού, είχε χάσει και το φιλικό με τον Παναθηναϊκό στην Τεργέστη στα μέσα του Αυγούστου και δεν είχε προλάβει την έναρξη της φετινής Serie A.

Από το απόγευμα της Τετάρτης έχει επανέλθει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και έτσι η Μίλαν έδειξε τη χαρά της για την «επιστροφή του λιονταριού στο καθήκον» μέσω social media.

Ο Ιμπραΐμοβιτς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι πανέτοιμος για την αναμέτρηση με τη Λάτσιο, το απόγευμα της Κυριακής (12/9).

The Lion is on duty: @Ibra_official 💪 #SempreMilan pic.twitter.com/caikdIVQna