Αταλάντα: Ανακοίνωσε Κόπμαϊνερς (pic & vid)

Η Αταλάντα ανακοίνωσε κι επίσημα τον Τον Κόπμαϊνερς για τα επόμενα πέντε χρόνια, καταβάλοντας 12+2 εκατομμύρια ευρώ προς την Άλκμααρ.

Τον κυνηγούσε καιρό, τον απέκτησε και τυπικά μια ημέρα πριν από τη λήξη των μεταγραφών. Η Αταλάντα επισημοποίησε το deal με την Άλκμααρ για τον 23χρονο Ολλανδό μέσο, Τον Κόπμεϊνερς, το οποίο θα αποφέρει στην AZ 12 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μπόνους.

Ο Κόπμεϊνερς υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και αποτελεί την πέμπτη αγορά των Λομβαρδών, μετά από αυτές των Μούσο, Ρομέρο, Λοβάτο και Τζαπακόστα.



Teun #Koopmeiners è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Welkom, Teun!





Koopmeiners is a new #Atalanta player! Welcome, Teun! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/l1ZcGQxM3B