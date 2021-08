Κεν - Γιουβέντους: Στο Τορίνο για τα ιατρικά

Ακόμη πιο κοντά στη διαδοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει η Γιουβέντους, με τον Μόις Κεν να καταφτάνει στο Τορίνο για να περάσει από ιατρικά τεστ και να ολοκληρώσει την επιστροφή του στη Γηραιά Κυρία.

Το κενό του Κριστιάνο Ρονάλντο στην επίθεση της Γιουβέντους αναμένεται να κλείσει ο Μόις Κεν. Ο 21χρονος Ιταλός είναι ο «εκλεκτός» του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι κι έχει συμφωνήσει σε όλα για την επιστροφή του στους Μπιανκονέρι μετά από δύο χρόνια, με τη διοίκηση της Γηραιάς Κυρίας να δίνει επίσης τα «χέρια» με την Έβερτον για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον, ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία την περασμένη σεζόν πρόλαβε να σκοράρει 17 γκολ σε 41 συμμετοχές ως δανεικός, βρίσκεται στο Τορίνο και μέσα στην Κυριακή (29/8) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, για να ολοκληρωθεί το deal και να ανακοινωθεί κι επίσημα.

Με την πρώτη ομάδα της Γιουβέντους ο επιθετικός με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει σκοράρει 8 φορές σε 21 αναμετρήσεις.

Moise #Kean landed in Turin. Scheduled medicals for #Juventus on tomorrow. #transfers