Οταν ο Ρονάλντο «έκραζε» τα εκατομμύρια της Σίτι (pic & vid)

Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να φαντάζει απόλυτο φαβορί για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά πριν από μερικά χρόνια ο Πορτογάλος αστέρας, είχε ξεκαθαρίσει πως δεν έχει καμία πρόθεση να αγωνιστεί για λογαριασμό των «Πολιτών».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται αποχωρήσει άμεσα από τους «μπιανκονέρι» και μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα για την απόκτηση του, καθώς όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συμφώνησε στην πρόταση διετούς συμβολαίου για 15 εκατομμύρια τον χρόνο.

Παρόλα αυτά οι Ιταλοί δεν δείχνουν πρόθυμοι να τον αφήσουν να αποχωρήσει. Τουλάχιστον χωρίς να γεμίσουν τα ταμεία τους από πιθανή πώληση.

Το 2015 ο Ρονάλντο σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο «BBC», είχε πει πως δεν θα σκεφτόταν ποτέ να γίνει παίκτης της Σίτι, ειδικά μετά το γεγονός ότι αγωνίστηκε και με την Γιουνάιτεντ και ας ήταν πολλά τα χρήματα που θα εξασφάλιζε.

«Πιστεύετε ότι τα πολλά χρήματα της Μάντσεστερ Σίτι θα με κάνουν να αλλάξω γνώμη; Αν μιλάμε για χρήματα, τότε μπορώ να πάω απευθείας στο Κατάρ. Εκεί μπορώ να βγάλω ακόμη περισσότερα. Ωστόσο, για εμένα τα χρήματα δεν έχουν τον πρώτο λόγο. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι το πάθος», είχε πει χαρακτηριστικά.

🎙BBC Reporter in 2015: “Is it possible that one day, if City gave you the right offer you could play for them?"



🗣 Ronaldo: “You think the money is going to change my mind? If you speak about the money, I will go to Qatar. It's not about the money. It's about the passion.” pic.twitter.com/KnsMcy89V5