Στο Τορίνο ο Μέντες για να μιλήσει με την Γιουβέντους για το μέλλον του Ρονάλντο (pic)

Στο Τορίνο για συζητήσεις με τους διοικούντες την Γιουβέντους βρίσκεται ο ατζέντης του Κριστιάνο, Ζόρζε Μέντες, προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον του Πορτογάλου αστέρα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης του από την Γιουβέντους. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/08) έσκασε σαν «βόμβα» η είδηση ότι η Μάντσεστερ Σίτι προσφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον 36χρονο επιθετικό για να τον κάνει δικό της με την «Γηραιά Κυρία» όμως να μην αφήνει ελεύθερο τον Πορτογάλο.

Στην Αγγλία γράφεται ότι ο Ρονάλντο, ο οποίος βλέπει το συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο του 2022, ελπίζει να αποχωρήσει από τη Γιουβέντους πριν από τη λήξη της συμφωνίας του με τους «μπιανκονέρι», γι' αυτό κι έχει έρθει ήδη σε επαφή με τους συμπατριώτες τους που αγωνίζονται στην Σίτι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας και Ζοάο Κανσέλο προκειμένου να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα.

Πάντως ο μάνατζερ του Ζόρζε Μέντες, έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες προκειμένου να βρει ομάδα στον Πορτογάλο αστέρα. Οπως αναφέρει μάλιστα και ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μέντες θα έχει την Πέμπτη (26/08) συνάντηση με τους ιθύνοντες της Γιουβέντους, προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους.

Είναι ξεκάθαρο ωστόσο, ότι οι «μπιανκονέρι» δεν θα κάτσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν για τον Ρονάλντο, αν δεν φτάσει στα γραφεία τους πρόταση οποία να «αγγίζει» τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ενα ποσό βέβαια που η Μάντσεστερ Σίτι δεν είναι διατεθειμένη να βγάλει από την τσέπη της για να αποκτήσει τον «CR7».

Jorge Mendes will talk with Juventus today. Cristiano Ronaldo was not starting vs Udinese because he wanted to look for options - while Mendes approached Manchester City. 🇵🇹 #MCFC



Juventus want €28/30m fee for Ronaldo. Man City have no intention to pay. There’s no bid yet. pic.twitter.com/Aa0IBvX5Ut