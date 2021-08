Μίλαν: Δικός της ο Πελέγκρι από τη Μονακό (pics & vid)

Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Ιταλού φορ, Πιέτρο Πελέγκρι, με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν και οψιόν αγοράς στα 6 εκατ. ευρώ.

Την όγδοη μεταγραφή της στο θερινό παζάρι ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα η Μίλαν, αποκτώντας τον Πιέτρο Πελέγκρι από τη Μονακό με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν.

Οι Ροσονέρι ανακοίνωσαν τον 20χρονο Ιταλό φορ, για τον οποίο θα πληρώσουν ένα εκατομμύριο ευρώ για τον δανεισμό του κι έπειτα έχουν το δικαίωμα προαιρετικής οψιόν αγοράς στα 6 εκατομμύρια ευρώ, η οποία μπορεί να γίνει υποχρεωτική υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Ο Πελέγκρι, διεθνής με τις μικρές εθνικές της Ιταλίας, αγωνίστηκε συνολικά 23 φορές στο Πριγκιπάτο καταγράφοντας δύο γκολ και μία ασίστ και θα είναι η τρίτη επιλογή στους σέντερ φορ πίσω από Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Ολιβιέ Ζιρού.

Τα υπόλοιπα αποκτήματα των Μιλανέζων είναι οι Τομόρι, Ζιρού, Τονάλι, Μαϊνιάν, Φλορέντσι, Μπαλό-Τουρέ και Μπραΐμ Ντίαθ.

