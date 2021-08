Ρόμα: Αποβολή του Μουρίνιο και τρεις κόκκινες στο φιλικό με την Μπέτις (pics & vid)

Η Ρόμα γνώρισε βαριά ήττα με 5-2 από την Μπέτις σε ένα ματς που είχε νεύρα, ένταση, αποβολές και τον Ζοσέ Μουρίνιο σε έξαλλη κατάσταση με τον διαιτητή της αναμέτρησης,

Οι «τζιαλορόσι» αν κι έδειξαν καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο τελικά δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν με 5-2 από την Μπέτις σε φιλική αναμέτρηση.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο είχε έντονα παράπονα από την διαιτησία, με τον Πορτογάλο τεχνικό να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο για να ζητήσει τα... ρέστα από τον ρέφερι και να αποβάλλεται.

Ο ρέφερι όμως δεν έμεινε μόνο στην αποβολή του Μουρίνιο καθώς έβγαλε κόκκινη κάρτα στους Πελεγκρίνι, Μαντσίνι και Κάρσντορπ, με αποτέλεσμα η Ρόμα να ολοκληρώσει το ματς 8 παίκτες.

So the referee managed to mess up the game. How will it benefit Betis to play against 9 man Roma without their coach? Pellegrini red card, Mancini red card, Mourinho red card, another of his staff red card. Lol what a joke? And yes Betis 3rd goal was a clear hand ball pic.twitter.com/2qe0RP2Kls