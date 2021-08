Πιάνιτς: Επιστρέφει ως δανεικός στην Γιουβέντους από την Μπαρτσελόνα (pic)

Την επιστροφή του στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ο Μίραλεμ Πιάνιτς.

Εξελίξεις υπάρχουν γύρω από την υπόθεση του 31χρονου μέσου καθώς Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα έδωσαν τα χέρια για τον δανεισμό του παίκτη για τη φετινή σεζόν.

Ο Πιάνιτς δεν ήταν στα πλάνα του Ρόναλντ Κούμαν, ενώ δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης των «μπλαουγκράνα», η οποία ήθελε να τον απομακρύνει από το ρόστερ λόγω των μεγάλων απολαβών του.

Η «Γηραιά Κυρία» από την πλευρά της, είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της από τις αρχές του καλοκαιριού και ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τους ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα. Τελικά, όπως αναφέρει και η «Mundo Deportivo», οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και έτσι είναι θέμα χρόνου, προκειμένου ο Πιάνιτς να επιστρέψει στους «μπιανκονέρι».

Με την Γιουβέντους ο Βόσνιος μέσος κατέγραψε 178 συμμετοχές στο Τορίνο από το 2016 ως το 2020, έχοντας 22 γκολ και 41 ασίστ.

🚨[MD] | The deal between Barcelona and Juventus for Pjanić is almost done. It will be a loan. pic.twitter.com/uv04vx7Zyi